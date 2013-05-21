Попит на готівкову іноземну валюту може активізуватися восени - експерт

Попит на готівкову валюту може залишатися низьким ще кілька місяців, чому сприятиме стабільність національної валюти, а також початок сезону відпусток, пожвавлення на ринку, ймовірно, почнеться восени, вважає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Як зазначає Івченко, "попит на валюту в осінній період традиційно зростає, оскільки збільшуються показники ділової активності, а також посилюється девальваційний тиск. Проте, на фоні очікуваної до кінця року стабільності гривні, чисте сальдо купівлі готівкової валюти восени навряд чи буде значним".

Нагадаємо,в Україні у квітні вперше з початку року продаж валюти населенням перевищив попит. Чистий продаж готівкової валюти населенням становив 118 млн дол., тоді як у березні цього року чиста купівля становила 3 млн дол.

«Необхідно визнати, що валютна і боргова політика, що проводиться останнім часом в Україні, виявилася досить ефективною. Готівковий долар з початку цього року подорожчав всього на 0,94%. А частка депозитів населення в гривні за цей період зросла з 50,26% до 54,06%», - наголошує Івченко.