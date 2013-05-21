У вівторок торги парою EUR/USD проходитимуть волатильно - експерт

Динаміка пари EUR/USD у вівторок, 21 травня, залежатиме від виступів офіційних представників ФРС США (Джеймса Булларда і Вільяма Дадлі) з приводу програми кількісного пом'якшення США (QE3) - якщо інформація не прозвучить, то торги парою EUR/USD проходитимуть волатильно, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, євро може досягти позначки 1,2930 з подальшою метою на 1,2835.

У Великобританії очікується публікація звітів щодо CPI (інфляція), RPI (індекс роздрібних цін) і PPI (індекс закупівельних цін підприємців). Якщо всі три показники свідчитимуть про тривале зростання інфляційного тиску, то це може надати підтримку GBP/USD. Після пробою парою рівня 1,5260 ціни можуть спрямуватися в район 1,53.

На фоні очікувань публікації даних про зміну обсягу експорту та імпорту товарів у Японії за квітень можлива незначна консолідація ціни USD/JPY. Діапазон коливання пари може становити 102,05-102,90.