Працівники Міндоходів з початку року закрили в Києві 10 конвертаційних центрів

Працівники Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві з початку року зупинили роботу 10 конвертаційних центрів і закрили 108 фіктивних фірм, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

З тіньового обороту вилучено 100 млн грн. Крім того, днями у Києві було закрито конвертаційний центр з оборотом 19 млн грн, повідомили в управлінні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році податкова міліція Києва закрила 15 конвертаційних центрів із загальним тіньовим оборотом 2,5 млрд грн. До складу із загальним тіньовим оборотом центрів входили 125 фіктивних фірм. Під час відпрацювання підприємств реального сектору, які виявилися замовниками послуг конвертаційних центрів, до бюджету було додатково перераховано 173 млн грн податків і зборів, а крім того - порушено 59 кримінальних справ, зокрема 56 - за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. До кримінальної відповідальності притягнуто 10 осіб – організаторів конвертаційних центрів.