Банк «Надра» залучив 342 млн грн субординованого боргу

Банк «Надра» наростив обсяг капіталу на 342 млн грн за рахунок залученого субординованого боргу, повідомили УНІАН у прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, банк отримав дозвіл від Національного банку України на зарахування у свій капітал 342 млн грн субординованого боргу, залученого від стратегічних партнерів строком на 7 років.

«Ці кошти залучені в рамках програми капіталізації банку і будуть спрямовані на подальший розвиток банку, і насамперед, на кредитування реального сектора економіки», - цитує прес-служба директора казначейства і фінансових інститутів банку Тараса Кияка.

За його словами, залучення субординованого боргу сприятиме підвищенню рівня капіталізації банку та зміцненню його позицій на фінансовому ринку.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 27,91 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,15 млрд грн, зобов'язання - 23,88 млрд грн, кошти клієнтів - 10,46 млрд грн, власний капітал - 4,03 млрд грн, статутний капітал - 3,89 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 416 тис. грн.

Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афілійована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).