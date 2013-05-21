Обов'язковий продаж 50% валютної виручки стабілізує валютний ринок - експерти

Продовження обмежень НБУ щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки і 90-денного контролю термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями матимуть позитивний вплив на валютний ринок.

Як повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ), такої думки дотримуються експерти асоціації.

Як сказано в повідомленні НАБУ, зазначені обмеження Національного банку дозволять стабілізувати пропозицію на безготівковому валютному ринку, що за умови обмеженого попиту сприятиме зниженню чутливості ринку до зовнішніх подій.

Згідно з оцінками експертів асоціації, попит на валюту з боку населення знижується, оскільки в квітні цього року населення купило у банків на 7,4% менше іноземної валюти, ніж продало. Крім того, обсяг валютних депозитів у квітні зменшився на 5,4 млн дол. - до 22,38 млрд дол. США. Експерти вважають, що зниження попиту на валюту обумовлено низьким рівнем процентних ставок за валютними депозитами і достатньою стабільністю курсу національної валюти, і прогнозують зростання пропозиції іноземної валюти на готівковому ринку протягом найближчих 2 місяців у зв'язку з початком сезону відпусток.

Також експерти НАБУ відзначили тенденцію врівноваження попиту та пропозиції на іноземну валюту з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, оскільки дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в I кварталі 2013 року скоротився до 125,8 млн дол. проти дефіциту в 1,19 млрд дол. за підсумками І кварталу 2012 року.

Як підсумовують експерти, перераховані вище фактори знизили потребу в здійсненні валютних інтервенцій з боку НБУ, і їх обсяг у квітні цього року порівняно з березнем знизився на 60% - до 273,6 млн дол., що дозволило наростити обсяг золотовалютних резервів Нацбанку на 2,1% - до 25,24 млрд дол. США.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив до 19 жовтня вимоги щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки резидентів від зовнішньоекономічних контрактів (постанова НБУ №164) і з обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними торгівельними операціями до 90 календарних днів (постанова НБУ №163).

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