Україна і Білорусь проведуть в Києві засідання комісії з торговельно-економічного співробітництва

22 травня в Кабінеті Міністрів України відбудеться 22-ге засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з торговельно-економічного співробітництва під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова та першого заступника прем’єр-міністра Республіки Білорусь Володимира Семашка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. Директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

У рамках засідання планується розглянути питання економічного співробітництва між двома країнами.

За результатами засідання Міжурядової комісії планується підписати підсумковий протокол та угоду між Кабміном та урядом Республіки Білорусь про міжрегіональне та прикордонне співробітництво.