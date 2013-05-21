Старший син Януковича збільшить капітал свого банку в 2,3 разу

Акціонер «Всеукраїнського банку розвитку» Олександр Янукович має намір збільшити статутний капітал банку в 2,3 разу - до 722 млн грн, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, збільшення статутного капіталу буде проведено шляхом закритого розміщення 412 тис. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн на загальну суму 412 млн грн. Збільшення статутного капіталу проводиться з метою підвищення платоспроможності та надійності банку, подальшого розширення переліку банківських операцій. Залучені кошти емітент має намір спрямувати на кредитування банків, юридичних та фізичних осіб, а також поліпшення матеріально-технічної бази банку.

Зміна власника банку в результаті розміщення акцій не передбачена.

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (м. Київ) працює на ринку України з 2009 року і входить до групи середніх фінансових установ.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 4,740 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 2,989 млрд грн, зобов'язання - 4,370 млрд грн, кошти клієнтів - 3,850 млрд грн, власний капітал - 369,798 млн грн, статутний капітал - 310 млн грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 3,129 млн грн.

Банк входить до складу групи компаній «МАКО», власником якої є старший син Президента України Олександр Янукович.