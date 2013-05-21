На закритті міжбанку гривня знизилася до долара

У вівторок, 21 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1600/8,1700 грн/дол., до 12:00 звузився спред - до 8,1610/8,1640 грн/дол., на час закриття торгів котирування гривні знизилися - до 8,1620/8,1660 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5110/10,5255 грн/євро, до 12:00 - зросли до 10,5025/10,5125 грн/євро, на час закриття торгів - до 10,4960/10,5070 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися - до 0,2617/0,2621 грн/рубль, до 12:00 - зросли до 0,2612/0,2616 грн/рубль, на час закриття торгів котирування не змінилися.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2660 (-0.0640).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2840/1,2900.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1600/8,1640 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,4910/10,5020 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2609/0,2613 грн/рубль.