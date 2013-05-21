Клименко хоче обмежити повноваження податківців - експерти

Законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений Міністерством доходів і зборів під керівництвом міністра Олександра Клименка спільно з консалтинговою компанією PriceWaterhouseCopper's, звузить можливості податкових органів вільно інтерпретувати регламенти ціноутворення. Таку думку в коментарі УНІАН висловила низка експертів ринку.

Зокрема голова комісії Українського союзу промисловців і підприємців з питань економічної політики Юлія Дроговоз зазначила, що поточна редакція 39-ої статті Податкового кодексу про звичайні ціни надає можливість податковим органам досить вільно інтерпретувати законодавчі регламенти. «При цьому збільшуються податкові зобов'язання підприємців - наприклад, при визнанні заниженою або завищеною ціни продажів товарів і послуг. Закон про трансфертне ціноутворення, ініційований Міндоходів, повинен усунути ці недоліки», - зазначила експерт.

Зі свого боку керівник податково-юридичної практики Ernst&Young Володимир Котенко переконаний, що зараз наявна повальна практика застосування звичайних цін. «Тобто, - договірних цін, які визначають власне постачальник і покупець, які не орієнтуються на ринок. Суперечок на цю тему досить багато», - зазначив експерт, наголосивши, що нинішня стаття Податкового кодексу (№ 39) занадто лаконічна, а законопроект про трансфертне ціноутворення напевно усуне недоліки і конкретизує діючі норми.

«Звичайно, не повинно бути ілюзій щодо того, що буде написаний нормативний акт на тисячу сторінок, в яких будуть описані всі нюанси. Це неможливо. Потрібен баланс. Але окрема достойність цього законопроекту в тому, що підприємцям не потрібно буде доводити, як зараз, відповідність якоїсь звичайної ціни якомусь еталону, щоб потрапити в «точку». Мовляв, ось твоя ціна, а от звичайна. Законопроект передбачає відповідність рівню, діапазону. Зараз такого немає», - зазначив фахівець.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити закон про трансфертне ціноутворення в першому читанні.

Минулого тижня, 17 травня, під час години уряду в парламенті міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що сума додаткових доходів, які надійдуть до бюджету в разі прийняття закону про трансфертне ціноутворення, становитиме близько 20 млрд гривень за три роки. Причому перші надходження можуть бути отримані ще в поточному році, оскільки фінансово-промислові групи вже почнуть перебудовувати свої схеми, і частина прибутку виплачуватиметься в Україні. «Сьогодні всі країни Європи борються з податковими гаванями, і ми зробили рішучий крок щодо вирішення цього питання», - зазначив щодо цього голова Міндоходів.