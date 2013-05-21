Обсяг відшкодувань ПДВ в автоматичному режимі за 4 місяці становив 7,4 млрд грн

У січні - квітні 2013 року 375 платників податків отримали 7,4 млрд грн відшкодувань з податку на додану вартість в автоматичному режимі, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Найбільшу суму відшкодувань отримали підприємства гірничо-металургійного комплексу (37,3%), зернотрейдери (8,6%) і машинобудівники (7,6%).

«Водночас для більшості претендентів автоматичне відшкодування ПДВ залишається недосяжним в силу невідповідності низці критеріїв - зокрема по зарплаті. Тільки за деклараціями за березень кількість платників, які не хочуть підвищувати своїм співробітникам зарплату, але претендують на автоматичне відшкодування ПДВ, зросла порівняно з минулим роком на 139 підприємств - до 1,4 тис. платників», - повідомили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, загалом обсяг відшкодувань ПДВ у січні-квітні становив 18,5 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше аналогічного показника за 2012 рік.