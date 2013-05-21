Мінфін залучив до держбюджету 1,341 млрд грн і 165,859 млн дол.

Міністерство фінансів України у вівторок, 21 травня, залучило до державного бюджету 1,341 млрд грн і 165,859 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 9,670 млн грн по одній поданій заявці на придбання держпаперів з терміном обігу 161 день і прибутковістю 7,75%; 814,811 млн грн за чотирма поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів з прибутковістю 14,25%; 516,819 млн грн за двома поданими заявками на придбання 7-річних держпаперів з прибутковістю 14,30%.

Також Мінфін залучив 138 844 000 дол за дев'ятьма поданими заявками на придбання 2-річних держпаперів з прибутковістю 7,75%; 27015000 дол за двома поданими заявками на придбання 3-річних держпаперів з прибутковістю 8%.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики 7 травня Мінфіну не вдалося залучити кошти до держбюджету. 14 травня Мінфін за підсумками аукціону залучив до держбюджету 553 млн грн.

У травні 2013 року, як і в квітні, Мінфін проведе чотири аукціони з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Станом на 21 травня 2013 обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 216,980 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,837 млрд грн, нерезидентів - 4,895 млрд грн.