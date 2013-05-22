Банк Японії підтвердив намір збільшувати грошову базу в межах 585-683 млрд дол. щорічно

Банк Японії за підсумками засідання в середу, 22 травня, підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 60-70 трлн ієн (585-683 млрд дол.) щорічно, йдеться в прес-релізі фінрегулятора.

У повідомленні наголошується, що рішення членів ЦБ було прийнято одностайно, передає ПРАЙМ.

Банк Японії відзначив деякі ознаки росту національної економіки. "Обсяг експорту перестав знижуватися, так як економіки інших країн починають виходити зі стадії уповільнення свого розвитку, яке почалося минулого року, і поступово рухаються в бік зростання", - йдеться в повідомленні. Зокрема ЦБ повідомив про підвищення обсягу інвестицій і споживання в країні, а також поліпшення настроїв споживачів.

Крім того, ЦБ підтвердив свої наміри продовжувати пом'якшення монетарної політики для досягнення цільового рівня річної інфляції в 2%.

Курс ієни до долара незначно відреагував на рішення Банку Японії. Ієна вже досягла позначки 102,52 ієни за долар проти 102,48 ієни до закриття торгів вівторка.

А втім, дефіцит зовнішньої торгівлі Японії у квітні досяг рекордного значення для цього місяця - 879,93 млрд ієн (близько 8,6 млрд доларів), свідчать дані Міністерства фінансів країни.

Експорт країни у квітні збільшився на 3,8% порівняно з аналогічним періодом роком раніше і становив 6,66 трлн ієн (близько 65 млрд доларів). Імпорт зріс на 9,4% і становив 5,78 трлн ієн (56,3 млрд доларів).

Однією з головних причин зростання зовнішньоторговельного дефіциту стало здешевлення ієни до основних світових валют, що зі свого боку призвело до збільшення витрат на закупівлі товарів за кордоном.

Дефіцит зовнішньої торгівлі Японії в 2012 році становив рекордні в історії країни 8,17 трлн ієн (близько 84 млрд доларів), що стало найбільшим показником з 1979 року.

Як повідомляв УНІАН, Центробанк Японії в квітні прийняв рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних.

Для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.

Як вважають аналітики, рішення Центробанку Японії може стати чинником подальшого ослаблення ієни.

Держборг Японії до кінця березня досяг рекордні 10,9 трлн дол.: на кожного японця - 84 тис. дол.