Звіт GRECO: із 13 рекомендацій щодо протидії корупції Україна виконала лише дві

Міністерство юстиції оприлюднило Третій додатковий звіт про виконання Україною рекомендацій, наданих Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO) за результатами спільних Першого і Другого раундів оцінювання нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра Олександра Лавриновича, звіт стосується виконання 13 раніше наданих рекомендацій, з урахуванням останньої інформації, наданої органами державної влади України.

Як зазначається у звіті, із 13 рекомендацій, виконання яких тривало, Україна задовільно виконала дві рекомендації, частково виконала 10 рекомендацій та не виконала одну рекомендацію.

Так, GRECO відзначає ухвалення Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки і прогрес із ряду питань: ухвалення Закону «Про правила етичної поведінки», положення про врегулювання конфлікту інтересів державних посадових осіб та запровадження систематичної програми тренінгів для державних службовців.

У звіті також відзначено проявлені позитивні ініціативи з метою виконання деяких рекомендацій, зокрема, в частині перегляду системи адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення та введення до кількох галузевих законів і статутів положень про захист інформаторів.

Продовження цих ініціатив та доповнення їх необхідними заходами, на думку GRECO, дозволить забезпечити виконання більшої кількості рекомендацій.

Водночас, GRECO висловлює стурбованість з приводу того, що в Україні досі не закріплена правова база для таких фундаментальних сфер як система органів прокуратури, реформа державного управління та процедура здійснення державних закупівель.

На думку GRECO, надалі існує необхідність прийняття додаткових законодавчих актів стосовно майна, набутого злочинним шляхом.

GRECO також вважає, що Національний антикорупційний комітет має проводити більш ефективний моніторинг антикорупційних політик.

У контексті висловлених зауважень GRECO наполегливо просить органи державної влади України вжити рішучих дій з метою реалізації невиконаних рекомендацій та, зокрема, прийняти відповідні законопроекти, що зараз перебувають на розгляді у Верховній Раді України.

З текстом Третього додаткового звіту мовою оригіналу та з українським перекладом можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua) в рубриці «Антикорупційні ініціативи».

Під час 59-го пленарного засідання GRECO, яке відбулося з 18-22 березня у Страсбурзі, було заслухано і затверджено Третій додатковий звіт України про виконання рекомендацій, наданих експертами GRECO за результатами проведених спільних 1-го та 2-го раундів оцінювання.

За результатами розгляду звіту GRECO підвищила рейтинг виконання та відповідно визнала виконаними рекомендації щодо розробки та впровадження антикорупційної стратегії та плану дій з її виконання, а також щодо прийняття модельного кодексу поведінки публічних службовців і запровадження їхнього навчання з питань запобігання і протидії корупції, професійної етики.

Відповідно до прийнятого на пленарному засіданні GRECO рішення Україні запропоновано якнайшвидше прийняти рішення стосовно надання GRECO дозволу на оприлюднення звіту, а також оприлюднення та перекладу такого звіту в Україні.

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