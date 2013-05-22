На торгах вівторка можливе падіння євро до рівня 1,2860-1,2800 - експерт

Основною подією для валютної пари EUR/USD у середу, 22 травня, стане виступ голови ФРС США Бена Бернанке, який може натякнути про дострокове згортання програми кількісного пом'якшення (QE3), що може знизити вартість євро до рівня 1,2860-1,2800, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Тим часом, на їхню думку, у першій половині дня можливе зростання пари EUR/USD до рівня 1,2960-1,2995 на тлі саміту офіційних осіб Е-17 у Брюсселі.

Для GBP/USD підтримкою до зростання може стати публікація протоколу останнього засідання Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії, якщо співвідношення голосів за рішенням підвищення або зниження ставки залишиться колишнім, без натяків на негативні сигнали з економіки. Чинити тиск на валютну пару GBP/USD може виступ голови ФРС США.

USD/JPY сьогодні може торгуватися з підвищенням на тлі рішення Центрального Банку Японії щодо процентної ставки. Зміни ставки не очікується, однак, підвищення прибутковості 10-ти річних державних облігацій Японії за останні два торгові дні говорить про настрої учасників ринку до покупок пари USD/JPY. При пробої нагору USD/JPY рівня 102,90 вона може підвищитися до 103,30-103,70. Якщо в коментарях до вирішення за ставкою регулятор не додасть нічого нового до існуючої стимулюючої програмі, учасники ринку можуть почати продавати USD/JPY і підтримкою в цьому разі може виступити 102,05.

Як повідомляв УНІАН, Банк Японії за підсумками засідання в середу, 22 травня, підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 60-70 трильйонів ієн (585-683 мільярдів доларів) щорічно.

Крім того, ЦБ підтвердив свої наміри продовжувати пом'якшення монетарної політики для досягнення цільового рівня річної інфляції в 2%.

Курс ієни до долара незначно відреагував на рішення Банку Японії. Ієна вже досягла позначки 102,52 ієни за долар проти 102,48 ієни до закриття торгів вівторка.