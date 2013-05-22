Міжбанк у середу відкрився котируваннями 8,1590/8,1660 грн/дол.

У середу, 22 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США трохи змінилися - до 8,1590/8,1660 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5440/10,5545 грн/євро, щодо російського рубля - також знизилися, до 0,2613/0,2617 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,2921/1,2923 (вівторок - 1,2886/1,2888).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1600/8,1700 грн/дол., на 12:00 звузився спред - до 8,1610/8,1640 грн/дол., на час закриття торгів котирування гривні знизилися - до 8,1620/8,1660 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5110/10,5255 грн/євро, на 12:00 - зросли до 10,5025/10,5125 грн/євро, на час закриття торгів - до 10,4960/10,5070 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися - до 0,2617/0,2621 грн/рубль, на 12:00 - зросли до 0,2612/0,2616 грн/рубль, на час закриття торгів котирування не змінилися.