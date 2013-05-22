«ПриватБанк» надав 10,5 млн грн фінансування компанії «Енерго-Інвест»

«ПриватБанк» надав фінансування в розмірі 10,5 млн грн дніпропетровській промисловій інноваційній компанії «Енерго-Інвест», повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, кредитні кошти спрямують на розширення ринків збуту залізорудної сировини і металургійної продукції, а також сучасних послуг вантажоперевезень.

Як повідомляється, банк має намір до кінця року наростити обсяги інвестицій в економіку України на 10 млрд грн.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 121,02 млрд грн, зобов'язання - 155,97 млрд грн, кошти клієнтів - 108,5 млрд грн, власний капітал - 18,96 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, що володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).

Компанія "Енерго-Інвест" працює на ринку України з 1995 року і спеціалізується на реалізації промислового обладнання, твердого палива, металопродукції, а також надає послуги залізничних вантажних перевезень.