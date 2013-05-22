Арбузов розраховує на збільшення товарообороту з Білоруссю мінімум на 18%

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов називає торгівельні відносини з Республікою Білорусь високоперспективними і розраховує на зростання товарообороту між країнами за підсумками 2013 року на рівні не менш як 18%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи підсумки чергового засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торгівельно-економічної співпраці, що пройшло сьогодні в Києві.

«У 2012 році приріст товарообороту між Україною і Білоруссю становив 18%. Цього року чекаємо, що приріст буде не менший», - сказав Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь мають намір протягом місяця вирішити взаємні проблеми в торгівлі.

Крім того, Білорусь зберігає зацікавленість у створенні в Україні складального виробництва сільгосптехніки.

Білорусь як торговельний партнер України за підсумками 2012 року посідає друге місце серед країн СНД за обсягами взаємної торгівлі. Товарооборот України і Білорусі в 2012 році становив 7,32 млрд дол. За підсумками першого кварталу 2013 року товарооборот становив 1,35 мдрд доларів, що на 3,2% менше за аналогічний показник 2012 року.