Гривня знизилася щодо долара на закритті міжбанку в середу

У середу, 22 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США трохи змінилися - до 8,1590/8,1660 грн/дол., на 12:00 котирування гривні зросли до 8,1585/8,1615 грн/дол., на час закриття торгів — знизилися до 8,1590/8,1615 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5440/10,5545 грн/євро, на 12:00 — до 10,5475/10,5575 грн/євро, на час закриття торгів — до 10,5505/10,5600 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також знизилися — до 0,2613/0,2617 грн/рубль, на 12:00 — до 0,2614/0,2618 грн/рубль. На час закриття торгів котирування не змінилися.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1695 (-0.0860).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2905/1,2955.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1620/8,1660 грн/дол., щодо євро — на рівні 10,4960/10,5070 грн/євро, щодо російського рубля — 0,2612/0,2616 грн/рубль.