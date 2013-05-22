НБУ пояснив причини зниження коштів на кореспондентських рахунках банків

Зниження кількості коштів на кореспондентських рахунках банків у першому кварталі цього року зумовлене рухом коштів уряду по рахунках у Національному банку України (НБУ), сплатою підприємствами квартального податку на прибуток і операціями НБУ на валютному ринку.

Про це Нацбанк повідомив у статистичному бюлетені за підсумками першого кварталу, розміщеному на офіційному сайті.

Як повідомив НБУ, у першому кварталі 2013 року операції з регулювання ліквідності мали переважно мобілізаційний характер, і загальний обсяг таких операцій становив 40,1 млрд грн, водночас обсяг операцій з рефінансування був значно меншим і становив 6,1 млрд грн. Також на ліквідність банків вплинули операції з викупу ОВДП, оскільки у першому кварталі поточного року НБУ придбав у банків державні папери на 16,2 млрд грн, а продаж держоблігацій зі свого портфеля регулятор не проводив.

Згідно з бюлетенем, за підсумками першого кварталу цього року обсяг коррахунків банків скоротився на 7,1%, або на 1,8 млрд грн, – до 22,9 млрд грн, водночас середньодобовий оборот по коррахунках, порівняно з першим кварталом минулого року, зріс на 26,0% - до 25,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН,обсяг монетарної бази за січень-квітень зріс на 4,7% – до 267,2 млрд грн, грошової маси - на 5,6%, до 816,9 млрд грн, а рівень коррахунків банків знизився на 18,3% - до 20,2 млрд грн.

У першому кварталі цього року обсяг монетарної бази зріс на 0,3% - до 256,1 млрд грн, грошової маси - на 3,5%, до 800,0 млрд грн, тоді як рівень коррахунків банків знизився на 7,1% - до 22,9 млрд грн.