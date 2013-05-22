Кабмін схвалив меморандум про отримання Україною статусу спостерігача в Митному союзі

Кабінет Міністрів України схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі (МС).

Про це повідомляється на особистому сайті прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

"Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили відповідний меморандум, відпрацьований з урахуванням думки російської, білоруської та казахстанської сторін. Статус спостерігача дозволить нам ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі», - заявив Азаров сьогодні на зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром Білорусі Володимиром Семашком.

Азаров висловив сподівання, що Росія, Білорусь та Казахстан погодяться надати Україні статус спостерігача в МС.

«Ми сподіваємося, що те питання, яке ми ставили перед керівництвом трьох країн - Росії, Білорусі, Казахстану, - розглянуть і вирішать позитивно", - зазначив Азаров.

Також він висловив сподівання, що до кінця 2013 року буде підписано угоду про доступ до трубопровідного транспорту, передбаченого в рамках угоди про зону вільної торгівлі в СНД. «Це дасть змогу позбутися монопольного становища «Газпрому» на ринку газу і нафти», - підкреслив прем'єр України.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує, що питання про надання їй статусу спостерігача в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану розглянуть 29 травня під час зустрічі президентів чотирьох країн.

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