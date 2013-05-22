Україна в квітні збільшила імпорт золота на 126,7%

Україна в квітні 2013 року збільшила імпорт золота на 126,7% порівняно з березнем - до 53,391 млн дол., повідомила Державна митна служба України.

Згідно з повідомленням, усього за січень-квітень 2013 року імпортовано золота на 179,124 млн дол., водночас експорт не здійснювався.

Також за 4 місяці 2013 року країна імпортувала ювелірних виробів на 5,431 млн дол., алмазів - на 3,321 млн дол., срібла - на 2,058 млн дол.

На експорт у січні-квітні поставлявся в основному лом коштовних металів - на 33,647 млн дол., срібло - на 1,861 млн дол., алмази - на 2,443 млн дол. та ювелірні вироби - на 2,464 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за 1 квартал 2013 року Україна імпортувала золота на 125,733 млн дол., водночас експорт не здійснювався.

Золото імпортувалося переважно зі Швейцарії (на 99,150 млн дол.) і Нідерландів (на 26,580 млн дол.).