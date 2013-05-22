У червні відбудеться перший міжнародний бізнес-форум "Україна і партнери"

13-14 червня у Києві за ініціативи уряду відбудеться Перший міжнародний бізнес-форум “Україна і партнери”.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету Міністрів, прем’єр-міністр України Микола Азаров впевнений, що форум стане системним фактором міжнародного ділового співробітництва.

«Упевнений, що форум стане платформою для діалогу, який об’єднає лідерів політичних, ділових та фінансових кіл, а також буде системним фактором міжнародного ділового співробітництва», - наголосив Азаров на засіданні уряду, додавши, що цей масштабний проект покликаний розкрити перед партнерами всі нові можливості ведення бізнесу, створені урядом за останні роки.

«Ніхто в Європі не зробив стільки для дерегулювання підприємницької діяльності і лібералізації податкових і митних норм, як Україна. Ми готові донести до інвесторів, як користуватися цими можливостями», - підкреслив голова уряду.

Також Азаров зауважив, що на сьогодні питання подальшого розвитку України як ринку з унікальним геополітичним розташуванням і значним економічним потенціалом привертає пильну увагу Європейського Союзу, СНД, Росії, Китаю та інших глобальних центрів впливу.

Азаров поставив завдання членам уряду, які задіяні у підготовці форуму, подати на засідання оргкомітету, яке відбудеться під його головуванням найближчими днями, програмні проекти для обговорення з міжнародними інвесторами.

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