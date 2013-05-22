95% зломів банкоматів «ПриватБанку» розкриваються протягом кількох днів

95% злочинів, пов'язаних зі зломом банкоматів «ПриватБанку», скоєних за останні два роки, були розкриті протягом кількох днів. Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, в рамках програми "ПриватБанк проти злочинності" банк гарантує винагороду за інформацію, що сприяє розкриттю будь-якого злочину, скоєного проти банку, - від збройного нападу на відділення до отримання кредиту за підробленим паспортом.

Зокрема, банк оголосив про гарантовану виплату винагороди в розмірі 50 тис. грн за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати злочинців, які зламали його банкомат у м. Городище Черкаської області в ніч на 21 травня.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 121,02 млрд грн, зобов'язання - 155,97 млрд грн, кошти клієнтів - 108,5 млрд грн, власний капітал - 18,96 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, що володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).

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