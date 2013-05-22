Кабмін пропонує спростити декларування валютних цінностей та майна за кордоном

Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до низки законодавчих актів України і спростити процедуру обов'язкового декларування валютних цінностей і майна за кордоном для резидентів шляхом скасування подачі даних одночасно до Національного банку України і органів Міністерства доходів і зборів України.

Про це йдеться в законопроекті №2023, поданому на розгляд до парламенту Кабінетом Міністрів 15 травня.

Законопроект, зокрема, пропонує змінити статтю 9 Декрету Кабінету Міністрів № 15-93 (від 1993 року) “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” і визначити Міністерство доходів і зборів України як єдиний орган, куди необхідно подавати декларації.

«Валютні цінності і майно, що належить резидентам на правах власності і перебуває за межами України, підлягають обов'язковому декларуванню в територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань формування податкової і митної політики в частині адміністрування податків і зборів», - йдеться в законопроекті.

Невиконання цієї статті, згідно з пропонованими змінам, тягне накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен звітний період. Оспорювання штрафів здійснюється в адміністративному і судовому порядку. Водночас штраф стягують як територіальні органи Міндоходів, так і Національний банк. Проте Нацбанк, згідно з законопроектом, наділений правом застосовувати фінансові санкції лише до банків, фінансових установ і оператора поштового зв'язку. Санкції до решти резидентів зможуть застосовувати територіальні органи Міндоходів.

Довідка УНІАН. У березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство ряд функцій, зокрема щодо адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків у іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів.

На Міндоходів також покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.