Нацбанк у 1-му кварталі випустив в обіг 2,4 млрд грн

Національний банк України в першому кварталі 2013 року випустив в обіг 2,4 млрд грн, тоді як у першому кварталі минулого року регулятор вилучив із обігу 4,6 млрд грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України, про це заявила заступник голови НБУ Віра Ричаковська.

За словами представника Нацбанку, більше 95% усіх банкнот друкуються для заміни зношених. «В Україні, як і в більшості країн світу, зокрема розвинених, простежується тенденція зростання готівки в обігу. На початок 2013 року в готівковому обігу країни знаходилися банкноти й монети на загальну суму 222,8 млрд грн. У 2012 році в обіг було випущено 13,2 млрд грн, у 2011-му - 9,5 млрд грн, у 2010-му – 29,6 млрд грн, у 2009-му – 30 млрд грн, у 2008-му – 45,0 млрд грн», - цитує прес-служба Ричаковську.

За її словами, здійснюючи емісійні операції, НБУ намагається забезпечити необхідну кількість грошей для обслуговування процесу обміну товарами і послугами в економіці. Обсяг емісії коштів розраховується на підставі прогнозних показників розвитку економіки: обсягу ВВП, інфляції, параметрів держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази за січень-квітень поточного року зріс на 4,7% – до 267,2 млрд грн, грошової маси - на 5,6%, до 816,9 млрд грн.

Згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні в 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.