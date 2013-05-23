Торги на валютному ринку в четвер будуть волатильними на фоні маси макроновин - експерт

Торги парою EUR/USD у четвер, 23 травня, можуть бути волатильними на фоні великої кількості публікованих новин, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, на початку дня вплив на пару чинитимуть попередні дані щодо виробничої активності Франції, Німеччини і єврозони за травень. Враховуючи те, що показники знаходяться нижче позначки 50 і навряд чи перевищать поріг рецесії цього місяця, підтримки євро це не зробить. У другій половині дня очікується публікація уточнених даних за обсягом продажів житла на первинному ринку США за квітень, що може сприяти зростанню пари EUR/USD, якщо показники виявляться або на рівні прогнозу 1,90%, або вище.

За оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, у разі пробою EUR/USD рівня 1,2875 можливе зростання до позначки 1,2900. У разі ж відбою вниз від рівня 1,2875, рух може бути обмежений позначкою 1,2790.

Основний вплив на валютну пару GBP/USD сьогодні може надати публікація попередніх даних за темпами зростання ВВП Великобританії за 1 квартал. Якщо фактичні показники виявляться нижче прогнозних, то можливе зниження пари до позначки 1,5000.

Коливання пари USD/JPY сьогодні можуть бути обмежені рамками 101,85-102,95.