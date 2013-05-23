Гривня на відкритті міжбанку в четвер знизилася щодо долара

У четвер, 23 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1590/8,1625 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,4745/10,4805 грн/євро, щодо російського рубля - також зросли, до 0,2590/0,2594 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2845/1,2847 (середа — 1,2921/1,2923).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США дещо змінилися - до 8,1590/8,1660 грн/дол., до 12:00 зросли до 8,1585/8,1615 грн/дол., на час закриття торгів встановилися на рівні 8,1590/8,1615 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5440/10,5545 грн/євро, до 12:00 — до 10,5475/10,5575 грн/євро, на час закриття торгів — до 10,5505/10,5600 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також знизилися — до 0,2613/0,2617 грн/рубль, до 12:00 — до 0,2614/0,2618 грн/рубль. На час закриття торгів котирування не змінилися.