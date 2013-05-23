Росія стала лідером в Європі зі зростання шахрайства з банківськими картками в 2012 році - FICO

Росія стала лідером в Європі зі зростання шахрайства з банківськими картками в 2012 році. За даними компанії FICO, технологіями якої захищені 65% карт у світі, збиток від шахрайства з банківськими картками в Росії за минулий рік збільшився на 35%, що є найшвидшим темпом зростання в Європі.

Ще в 2010 році подібний збиток в Росії був утричі меншим. За підсумками минулого року на Росію припало 6% загального збитку в ЄС, тобто, понад 91 млн євро. У 2006 році показник становив 2%, а тепер він більший, ніж у Німеччині, і наблизився до Іспанії.

Проте, за загальним обсягом збитку від карткових шахраїв перше місце посідає Франція (29% від сукупних збитків), обігнавши колишнього лідера - Великобританію (27%). Загальноєвропейські втрати від карткових шахраїв становили понад € 1,5 млрд. Сукупні збитки від протиправних дій з банківськими картками в Європі у 2012 р. зросли на 6% порівняно з 2011 роком, причому Франція, Росія і Великобританія забезпечили 80% цього зростання, передає «Газета.Ru».