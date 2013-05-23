Управління Міндоходів у Києві провело 160 перевірок виплати зарплат на підприємствах

Працівники управління Міністерства доходів і зборів України в Києві з початку року провели 160 перевірок підприємств щодо дотримання ними законодавства про виплату заробітної плати найнятим працівникам, в результаті чого 158 суб'єктам підприємництва додатково нарахували 13,7 млн ​​грн податку на доходи фізичних осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Міндоходів у Києві.

Крім того, з початку року працівники столичного управління Міндоходів легалізували працю понад 7 тис. осіб, з яких 3 104 осіб - найняті працівники, які не мали договірних відносин з роботодавцями, а 4 108 - приватні підприємці, що працювали без державної реєстрації.

Податківці також звернули увагу, що порушення трудових прав громадян в частині оформлення їх діяльності та виплати зарплат як і раніше залишається поширеним явищем. «За статистикою - 99% перевірок виявляють порушення у цій сфері», - підкреслили в управлінні Міндоходів Києва.

Як повідомляв УНІАН, за результатами перевірок в цілому по Україні, з початку року податківці донарахували 134 млн грн податку на доходи фізосіб та штрафних санкцій. Виявлено 28 тис. осіб, що працювали без оформлення трудових відносин. Близько 16 тис. громадян, які працювали без дозвільних документів, офіційно зареєструвалися і сплатили до бюджету 3,8 млн грн податків.