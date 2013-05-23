Невисокий приріст кредитування свідчить про консерватизм банків - експерти

Невисокий приріст кредитування на фоні зростання ресурсної бази банків свідчить про збереження консервативних настроїв у банківській системі.

Як повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ), такої думки дотримуються експерти асоціації.

Як сказано в повідомленні НАБУ, за січень-квітень цього року регулятивний капітал банківської системи України зріс на 2,6% - до 183,5 млрд грн, водночас його адекватність (співвідношення регулятивного капіталу і активів, зважених за ступенем ризику - УНІАН) майже вдвічі перевищує мінімальне порогове значення, встановлене НБУ, і становить 18,09%. Також за вказаний період зріс обсяг коштів фізичних осіб на 8,1% - до 395,4 млрд грн, депозити підприємств - на 1,3%, до 204,7 млрд грн. Водночас обсяг кредитного портфеля банківської системи з початку року зріс лише на 1,9% - до 824,75 млрд грн.

Як зазначили експерти НАБУ, високі показники адекватності капіталу, достатня ліквідність фінансового сектора і позитивна динаміка ресурсної бази свідчать про достатні фінансові можливості банківського сектора. За умови збереження прийнятної якості активів, активності банків у кредитуванні та дотримання курсу дедоларизації, банки можуть поліпшити свої показники прибутковості.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в квітні 2013 року зросли на 1,34% - до 1,162 трлн грн, загальні активи - на 1,01%, до 1,297 трлн грн, в структурі загальних активів кредитні операції становили 63,3%.

У 2012 році активи банків зросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5%, до 1,268 трлн грн, в структурі загальних активів кредитні операції становили 63,7%.

За оцінками банкірів, зростання обсягів кредитування в 2013 році не перевищить 10% і сплеску кредитної активності не передбачається. Обсяги кредитування в 2012 році були менші, ніж очікувалося, переважно через високі відсоткові ставки і низький попит на кредити у зв'язку з падінням виробництва.