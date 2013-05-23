Опозиція проти монетизації пільг. Пропонує провести публічну дискусію

Уряд хоче запровадити так звану монетизацію пільг, що призведе фактично до їх скасування.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці, член фракції «Батьківщина» Андрій Павловський, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Мені, як секретареві Комітету з питань соціальної політики та праці, дивно чути заяви від наших урядовців, які стверджують про ефективність запропонованого ними заходу та обіцяють чергове «покращення». Дивують і терміни нововведення – кінець травня цього року», - сказав він.

«Тут необхідно задати декілька питань…Чи знають самі пільговики про цю новацію та чи підтримують вони її? Чи проведена необхідна роз’яснювальна робота серед населення? Чи проведений аналіз соціальних наслідків такого механізму? Чи підготовлений детальний реєстр пільговиків? Чи внесена до цього реєстру Королевська Н.Ю.? І взагалі, чи існує хоча б у якомусь документі механізм надання тої адресної допомоги, про яку говорять? Думаю, відповіді тут очевидні», - зазначив народний депутат.

Він навів російський досвід в цьому питанні.

«Україна може наступити на ті ж самі граблі, коли скасування пільг провели раніше, ніж був розроблений механізм грошової компенсації. Таким чином, люди залишаться сам на сам зі своїми витратами, які раніше їм компенсувала держава. І ще доречне питання – а чи дійсно ця адресна допомога буде надана? Та надана саме нужденним (як це нещодавно сталося з «кішечками та собачками»)?», - сказав Павловський.

«Нагадаю, що сталося нещодавно з соціальними виплатами чорнобильцям, дітям війни, багатодітним матерям та іншим пільговим категоріям. Уряд фактично скасував ці пільги, в обхід законодавства. Щось подібне відбудеться і цього разу – приймуть нікому не відому постанову (мабуть, незрозумілу й самим урядовцям), яка зруйнує сімейний бюджет багатьох незаможних сімей», - наголосив він.

Павловський пропонує провести публічну дискусію з цього питання між урядовцями, парламентаріями, громадськими об‘єднаннями та фахівцями «з метою запобігти жахливим наслідкам цього «покращення».

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