Міндоходів спростить процедуру митного контролю для учасників Євробаскету-2015

Міністерство доходів і зборів України має намір спростити процедуру митного контролю щодо учасників фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу, який пройде в Україні у 2015 році, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Фахівці міністерства розробили план заходів, який зокрема пропонує скасувати необхідність в отриманні дозволів на ввезення низки товарів учасниками змагань. Міністерство вже готує відповідні зміни до законодавства.

Крім того, пасажирів зустрічатимуть сучасні термінали аеропортів Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, збудовані до Євро-2012. Зони «зеленого коридору» в них будуть збільшені до 90% площі, а рентген-апарати для митного огляду вантажів поставлять тільки в «червоному коридорі», що займає 10% площі. «Нова техніка й автоматизовані процедури дозволять скоротити час проходження митних процедур до 1 хвилини», - повідомили в Міндоходів.

У міністерстві також зазначили, що в пунктах пропуску, де очікується найбільш інтенсивний пасажиропотік, працюватмуть інспектори зі знанням іноземних мов, а для гостей розроблять спеціальні буклети з інформацією про особливості проходження митних процедур, заповнення декларацій та заборонених до провезення предметів. Необхідні консультації щодо виконання вимог Митного та Податкового кодексів також надаватимуть співробітники Міндоходів.

До початку турніру Міндоходів розраховує також провести низку робочих зустрічей з керівниками правоохоронних органів для узгодження дій.

«Спрощення контролю має дати стимул міжнародному співробітництву в галузі спорту. Сподіваюся, наші зусилля зміцнять завойовану після Євро-2012 репутацію України, як спортивної країни, здатної гідно приймати престижні змагання», - цитує прес-служба міністра доходів і зборів Олександра Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міністерство доходів і зборів заявило про використання досвіду Євро-2012 стосовно лібералізації правил проходження через кордон та прискорення процедур пропуску транспортних засобів між Україною та Польщею. А в квітні Міндоходів вийшло з пропозицією спростити процедуру перетину кордону для туристів, які подорожують автобусом, за допомогою введення реверсних смуг руху в пунктах пропуску через державний кордон.