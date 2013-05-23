На закритті міжбанку гривня знизилася до долара

У четвер, 23 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1590/8,1625 грн/дол., до 12:00 - зросли до 8,1590/8,1610 грн/дол., на час закриття - знизилися до 8,1615/8,1645 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,4745/10,4805 грн/євро, до 12:00 - знизилися до 10,5215/10,5300 грн/євро, на час закриття торгів — зросли до 10,5145/10,5245 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2590/0,2594 грн/рубль, до 12:00 - знизилися до 0,2594/0,2598 грн/рубль, на час закриття — до 0,2595/0,2599 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3960 (+0,2290).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2845/1,2847, а до 15:00 підвищилися до 1,2886/1,2888.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1590/8,1615 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,5505/10,5600 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2614/0,2618 грн/рубль.