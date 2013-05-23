Азаров запевняє, що зарплати бюджетникам скорочувати не будуть

Уряд у жодному разі не піде на скорочення зарплат бюджетників.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров у відповідь на поширену деякими ЗМІ недостовірну інформацію стосовно можливого скорочення заробітної плати працівникам бюджетної сфери заради продовження співпраці України з МВФ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Ми в жодному разі не підемо на скорочення зарплат для працівників бюджетної сфери. Навпаки, ми робимо все можливе для того, щоб зарплати у бюджетній сфері зростали», - сказав Азаров.

Прем’єр-міністр нагадав, що у березні поточного року уряд прийняв постанови про підвищення рівня оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги та працівників протитуберкульозних закладів, і вже підготовлені проекти рішень щодо підвищення рівня оплати праці працівників культури, зокрема театрів, концертних організацій, клубних закладів, цирків.

Водночас державний бюджет 2013 року передбачає збільшення майже на 10% видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери проти 2012 року, додав він.

Отже, жодного скорочення оплати праці працівників бюджетної сфери не планується, запевнив прем’єр.

Крім того, Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Кабінету Міністрів «закликає ЗМІ, які не впевнені в достовірності інформації, звертатися із запитами до Уряду та не поширювати плітки, які вводять в оману населення».