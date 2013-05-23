Прибуток банківської системи за підсумками року становитиме 4-5 млрд грн - експерти

Прибуток банківської системи України за підсумками поточного року становитиме 4-5 млрд грн на тлі зростання активів, вважають опитані УНІАН експерти.

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко прогнозує, що прибуток банківського сектора за підсумками року може становити 4-5 млрд грн.

Як вважає начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен Банку Аваль" Дмитро Сологуб, на тлі поліпшення ситуації з ліквідністю, темпи зростання кредитування цього року становитимуть 10%. Водночас, за словами експерта, кредитна активність перебуватиме на рівні нижче потенційного.

Начальник сектора ринкових досліджень «Українське кредитно-рейтингове агентство» (UCRA) Віктор Шулик передбачає за підсумками поточного року зростання активів банківської системи в межах 3-5%, до того ж прибуток може перевищити 5 млрд грн.

Детальніше про коментарі експертів читайте на сайті УНІАН-Економіка в статті "Банківська система України - королівство кривих дзеркал".

Як повідомляв УНІАН, активи банків України у квітні 2013 року зросли на 1,34% - до 1,162 трлн грн, у березні - на 0,9%, до 1,147 трлн грн, у лютому активи знизилися на 0,3% - до 1,137 трлн грн, у січні - зросли на 0,9%, до 1,137 трлн грн.

У 2012 році активи банків України зросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

Прибуток банків України в січні-квітні 2013 року становив 4,1 млрд грн, що в 2,3 рази більше показника за аналогічний період 2012 року (1,8 млрд грн).

За підсумками 2012 року українські банки отримали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.