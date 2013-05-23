МВФ поки не визначив дату приїзду чергової місії до України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки не визначив дату приїзду третьої цього року місії Фонду в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства під час традиційного брифінгу у Вашингтоні, заявив керівник департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.

«Місія працювала в Україні в березні-квітні. Було проведено низку переговорів щодо економічної політики країни, яка могла б бути підтримана в рамках формування нової програми співпраці stand-by. Технічні дискусії тривали і після роботи місії. Вони і зараз тривають. Однак, відповідаючи на ваше запитання, скажу, що поки немає конкретної дати приїзду чергової місії до України», - зазначив представник Фонду.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня по 10 квітня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн.

За словами глави місії Крістофера Джарвіса, МВФ має намір продовжити найближчими тижнями діалог з Україною щодо співробітництва в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми повинні стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту та дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання та створення нових робочих місць.

Крім того, згідно з проектом меморандуму співпраці з МВФ, який оприлюднено у ЗМІ, умовою відновлення співпраці з Фондом повинні стати скорочення дефіциту державного бюджету до не більше 2% ВВП у 2013 році і 1,9% - у 2014 році, а також відмова від підвищення ставки першого тарифного розряду до 852 грн.