МВФ ще не визначив дату приїзду місії до України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ще не визначив дату приїзду третьої за рахунком цього року місії Фонду до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на питання агентства під час традиційного брифінгу у Вашингтоні, заявив керівник департаменту комунікацій МВФ Джері Райс.

«Місія працювала в Україні в березні-квітні. Було проведено низку переговорів щодо економічної політики країни, яка могла б бути підтримана в рамках формування нової програми співпраці stand-by. Технічні дискусії продовжувалися і після роботи місії. Вони і зараз тривають. Проте, відповідаючи на ваше питання, скажу, що поки що немає конкретної дати приїзду чергової місії до України», - сказав представник Фонду.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня по 10 квітня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн.

За словами глави місії Крістофера Джарвіса, МВФ має намір продовжити в найближчі тижні діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

Крім того, згідно з проектом меморандуму співпраці з МВФ, обнародуваним у ЗМІ, умовою відновлення співпраці з Фондом має стати скорочення дефіциту державного бюджету до не більш як 2% ВВП у 2013 році та 1,9% - в 2014 році, а також відмова від підвищення ставки першого тарифного розряду до 852 грн.

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