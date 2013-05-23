Депутати не підтримали зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада не підтримала проект закону “Про внесення змін до ст. 265 Податкового кодексу України щодо об’єктів житлової нерухомості”.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект проголосували лише 217 народних депутатів (за необхідних 226 — УНІАН) із 364, зареєстрованих у сесійній залі.

Після провального голосування лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок наголосив, що за цей законопроект у першому читанні голосувала парламентська більшість під час так званого виїзного засідання Верховної Ради, яке проходило у приміщенні комітетів ВР на вулиці Банковій 4 квітня 2013 року.

Він зазначив, що опозиція не підтримуватиме законопроекти, які ухвалювалися на виїзному засіданні, незважаючи на те, що низка законопроектів готові були підтримати. Тягнибок наголосив, що опозиція наполягає на переголосуванні всіх законопроектів, які ухвалювалися на виїзному засіданні.

Голова ВР Володимир Рибак наголосив, що необхідно відкласти ті законопроекти, щодо яких є розбіжності, провести консультації і досягнути домовленостей.

Після цього парламент перейшов до розгляду питання про призначення позачергових виборів міських голів.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня парламентська більшість ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо об'єктів житлової нерухомості (№ 2405).

Законопроектом пропонувалося не оподатковувати податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти житлової нерухомості, які належать прийомним сім'ям, сім'ям опікунів, опікунів дітей, у яких виховується троє та більше дітей, а також об'єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, та особам з їх числа, але не більше одного такого об'єкта на дитину.