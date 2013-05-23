В Азарова пропонують вдвічі збільшити повні ставки імпортних мит і знизити пільгові

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді вдвічі збільшити повні ставки імпортних мит, що не суперечить вимогам СОТ, і одночасно знизити ставки мит на окремі групи імпортних товарів.

Про це йдеться в законопроекті №2105а, який подано на розгляд до парламенту 22 травня.

«На сьогодні для 86,6% товарних підкатегорій митного тарифу встановлено однаковий рівень повної та пільгової ставки, що безумовно не стимулює постачальників заявляти дані про країну походження товарів. Враховуючи це, а також з метою забезпечення достовірності декларування відомостей про країну походження імпорту, пропонується вдвічі підвищити повні ставки ввізного мита на товарні підкатегорії митного тарифу, що не суперечить вимогам СОТ», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Водночас законопроект пропонує зниження пільгових тарифних ставок у сегменті моторних транспортних засобів і устаткування для тимчасового проживання людей – до 5% з 6%; у сегменті готових або консервованих морепродуктів – ракоподібних, молюсків і водяних безхребетних – до 15% з 20%; у сегменті виготовлених або консервованих плодів, горіхів та інших їстівних частин рослин без додавання цукру і спирту – до 10% з 15%.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Кабмін подавав аналогічний законопроект до Верховної Ради. Тоді Кабмін, крім іншого, пропонував Верховній Раді України знизити ставки митних зборів на нові легкові автомобілі об'ємом двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів на 1% - до 5%, а також на катери і яхти на 0,5% - до 7,5%.