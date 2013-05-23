Кабмін створив делегацію для переговорів про вільну торгівлю послугами у СНД

Кабінет Міністрів створив делегацію уряду України для участі в переговорах з підготовки проекту Угоди про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) і затвердив директиви на ці переговори.

Відповідне розпорядження уряду №321 від 13 травня п.р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, українську делегацію учасників переговорів очолив урядовий уповноважений України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами – учасниками СНД, Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

Директиви не опубліковані і, згідно із розпорядженням, призначені виключно для службового користування.

Як повідомляв УНІАН, переговори з підготовки остаточного варіанта Договору про вільну торгівлю послугами СНД, які почалися на експертному рівні 15 листопада 2012 року, планувалося завершити в травні 2013 року для подальшого розгляду документа на Економічній раді СНД, а потім - на засіданні глав урядів (31 травня).

Довідка УНІАН. Договір про ЗВТ СНГ (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 року, після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД було підписано в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ зокрема підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизстан. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.