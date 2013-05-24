Кабмін розробив механізм реекспорту товарів і правила майнових інвестицій

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України закріпити на законодавчому рівні визначення реекспорту товарів українського і іноземного виробництва, правила його здійснення, а також правила здійснення майнових інвестицій резидентами України за межі країни.

Про це йдеться у законопроекті №2100а, поданому на розгляд до парламенту 22 травня.

«Законопроект визначає, що є реекспортом товарів іноземного і українського походження, встановлює порядок видачі дозволів на реекспорт і указує на те, що видачу дозволів на реекспорт здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Необхідність такої норми пояснюється тим, що існуючі двосторонні договори України з іншими країнами – торговими партнерами передбачають дуже обмежені можливості реекспорту товарів і послуг, які до того ж потребують спеціальних дозволів.

«Реекспорт товарів можуть здійснювати суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності, місцеперебування і місця реєстрації. При цьому Кабінет міністрів встановлює перелік товарів, за яким може здійснюватися реекспорт», - зазначається у законопроекті.

Крім того, законопроектом передбачається, що термін видачі дозволу на реекспорт становить 15 днів, а термін дії дозволу – 90 днів.

Також законопроектом пояснюється поняття і механізм здійснення резидентами України майнових інвестицій за межі країни, які підлягають обов'язковому ліцензуванню.

«Інвестиції за межі України можуть здійснюватися у вигляді майна або майнових прав, окрім сировини, комплектуючих і запасних частин, а також житла, що належить суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності на правах приватної власності, і товарів з особливим режимом експорту», - зазначається у законопроекті.