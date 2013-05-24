Паризькі слідчі другий день поспіль допитують главу МВФ Крістін Лагард

Паризькі слідчі в четвер, 23 травня, майже цілий день допитували голову МВФ Крістін Лагард, яку підозрюють в перевищенні посадових повноважень, коли вона обіймала посаду голови Міністерства економіки Франції, допит продовжиться і в п'ятницю, передає «Газета.Ru» з посиланням на France-Presse .

Справа Лагард пов'язана із продажем близьким до екс-президента Саркозі бізнесменом і політиком Бернаром Тапі компанії Adidas у 1993 році. Для укладення угоди був створений консорціум, яким керував банк Credit Lyonnais, який належав державі. Після завершення угоди Тапі звинуватив банк у махінаціях і зажадав відшкодування збитку.

У 2007 році Лагард, очолюючи Міністерство економіки, розпорядилася передати справу Тапі в арбітраж, щоб прискорити розгляд питання. У липні 2008 року арбітражний суд зобов'язав одну з державних фінансових структур виплатити Тапі близько 400 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2011 року суд ухвалив почати розслідування ролі Лагард у справі Тапі. Постанова суду була видана через трохи більше місяця після того, як Лагард була обрана на посаду виконавчого директора МВФ, на якому вона змінила Домініка Стросс-Кана, який пішов у відставку через сексуальний скандал. Проти Лагард не було порушено кримінальної справи, і експерти вже тоді відзначали, що розслідування може затягнутися на роки. У березні 2013 року в паризькій квартирі Лагард був проведений обшук.