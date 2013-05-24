На валютних торгах у п'ятницю пара EUR/USD може продовжити зростання - експерт

На валютних торгах у п'ятницю, 24 травня, у пари EUR/USD може з'явитися привід для зростання - публікація дослідження IFO Німеччини - якщо зростання індексу виявиться значніше за прогноз, пара може продовжити зміцнення до 1,2965, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Однак, на їхню думку, ринок на поточний момент залишається нестабільним, і поведінка його учасників може розділитися, що підвищить волатильність з EUR/USD і спровокує досягнення до рівня 1,2865.

Для валютної пари GBP/USD на сьогодні немає значущих макроекономічних публікацій, і коливання можуть бути обмежені рамками 1, 5050-1,5155.

В останній день тижня пара USD/JPY, ймовірно, торгуватиметься в діапазоні 101,30-102,65.