На відкритті міжбанку гривня зміцнилася до долара

У п'ятницю, 24 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1590/8,1635 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5520/10,5595 грн/євро, щодо російського рубля - також знизилися, до 0,2608/0,2612 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2934/1,2936 (четвер - 1,2845/1,2847).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1590/8,1625 грн/дол., до 12:00 - зросли до 8,1590/8,1610 грн/дол., до закриття - знизилися до 8,1615/8,1645 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,4745/10,4805 грн/євро, до 12:00 - знизилися до 10,5215/10,5300 грн/євро, до закриття торгів - зросли до 10,5145/10,5245 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2590/0,2594 грн/рубль, до 12:00 - знизилися до 0,2594/0,2598 грн/рубль, до закриття - до 0,2595/ 0,2599 грн/рубль.