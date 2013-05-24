«ПриватБанк» почав кредитувати корпоративних клієнтів під 4% річних

«ПриватБанк» розробив новий сервіс «гарантований платіж», що є аналогом кредитної лінії для корпоративних клієнтів під 4% річних.

Про це журналістам повідомив глава правління банку Олександр Дубілет.

За словами банкіра, ставки за кредитами у країнах Європи коливаються в межах від 2,1% до 10,1%, при цьому в Україні середня ціна за підсумками 2012 року становила 20,4%. «Це проблема для економіки. Ставка за кредитом залежить від вартості депозиту, а депозити коштують у нас дорого, тому наша економіка не може бути конкурентоспроможною. Наша відповідь - це продукт «гарантований платіж», по суті є кредитом під 4%. За допомогою цього сервісу покупець може здійснювати розрахунки з продавцем, і за погодженням сторін платіж можна відстрочити на рік. За цим продуктом майбутнє, він може змінити обличчя галузі", - повідомив глава правління "ПриватБанку".

Також Дубілет повідомив, що правове поле для запровадження системи гарантованих платежів підготовлене, і ініціатива банку підтримується Національним банком України (НБУ). Як зазначив банкір, новий продукт є альтернативою банківським фінансовим векселям, пропонованим НБУ. "Щоб оформити вексель, потрібно дві вищі освіти. Я навіть не знаю, як навчити відділення оформляти векселі. А щоб оформити платіжне доручення, можна просто бути фермером", - сказав голова правління. Як зазначив банкір, застосування фінансових векселів доцільне для великих операцій і представників великого бізнесу, тоді як система гарантованих платежів, мінімальний платіж за якою становить 500 гривень, є доступною і розумною альтернативою для малого і середнього бізнесу.

Як повідомив голова правління “Приватбанку”, гарантовані платежі можна застосовувати до розрахунків з постачальниками за оренду і за сировину, що становить 65% платежів, при цьому дана система непридатна до платежів з виплати заробітної плати, сплати податків і комунальних платежів. Цей сервіс дасть змогу здійснювати розрахунки між покупцями і постачальниками з відстроченням на строк до одного року, при цьому у разі невиконання клієнтом узятих зобов'язань у встановлений термін, банк автоматично відкриватиме кредит під стандартну ринкову ставку на 1 місяць, а після закінчення цього місяця - застосовувати до позичальника штрафні санкції у розмірі подвійної ставки за кредитом.

“Незважаючи на низьку вартість послуги, вигода для банку полягає в тому, що така система платежів здійснюється на безресурсній основі... Ми вже на старті проекту надали нашим корпоративним клієнтам 11 млрд грн лімітів, і до кінця року ця сума подвоїться”, - повідомив Дубілет. За його словами, цим сервісом можуть скористатися підприємства-клієнти банку, подавши заявку через систему “Приват24”, при цьому розмір кредитного ліміту визначається за допомогою застосування скоррингової моделі оцінки ризику позичальників за 28 параметрами.

Перший заступник голови правління банку Владимир Яценко додав, що «гарантований платіж» – це революційний продукт, який може підвищити ВВП країни, оскільки при його використанні час розрахунків між постачальниками і споживачами прискорюється в рази. «Гарантований платіж дасть змогу знизити вартість ресурсів, наприклад, для фермера в 6-8 разів. Всі учасники розрахунком одержують фінансування під 4% річних, і в результаті ціна кінцевого продукту також знижується», - пояснив Яценко.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 121,02 млрд грн, зобов'язання - 155,97 млрд грн, кошти клієнтів - 108,5 млрд грн, власний капітал - 18,96 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, що володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).