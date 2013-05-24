“ПриватБанк” переходить на цілодобове обслуговування корпоративних клієнтів

“ПриватБанк” переходить на обслуговування корпоративних клієнтів у цілодобовому режимі без перерв і вихідних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет під час презентації нових продуктів банку.

За словами банкіра, корпоративні клієнти, особливо представники малого і середнього бізнесу, несуть істотні втрати у період вихідних і тривалих свят, оскільки в цей час банківські послуги недоступні.

“Ми бігаємо не дуже швидко. Навіть у робочий час банки працюють мало, доступність банків для обслуговування корпоративних клієнтів, за нашими підрахунками, становить 23%”, - сказав Дубілет.

За його словами, банк переходить на обслуговування бізнесу у режимі “24/7/365” за допомогою дистанційних сервісів. “Система банку може забезпечити виконання таких операцій, як проведення платежів, консультації, експорт і імпорт, відкриття рахунків, отримання документів від банку, отримання кредитів, виплата зарплат, поповнення корпоративних карток”, - уточнив банкір.

Він також відзначив, що вартість обслуговування клієнтів банку не змінюється. “Усі банки мають надавати послуги бізнесу у такому режимі. При цьому якість сервісів не повинна постраждати, а вартість послуг — зрости”, - сказав голова правління “ПриватБанку”.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 121,02 млрд грн, зобов'язання – 155,97 млрд грн, кошти клієнтів – 108,5 млрд грн, власний капітал – 18,96 млрд грн, статутний капітал – 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк одержав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).

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