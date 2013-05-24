Міндоходів нагадує про обов'язкову сплату податків з грошових переказів з-за кордону

12:37, 24 травня 2013
Фінанси
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Грошові перекази, одержані громадянами України з-за кордону на поточні або карткові рахунки, вважаються іноземними доходами, які підлягають оподаткуванню за результатами подачі річної податкової декларації про доходи, повідомляє Міністерство доходів і зборів України на своєму офіційному сайті.

Ставки оподаткування становлять 15% і 17% залежно від розміру доходів. Зокрема ставка 17% застосовується до суми, більшої ніж десять мінімальних заробітних плат (11470 грн).

«До того ж у разі отримання валютних цінностей або інших активів, їхня вартість обчислюється в національній валюті за курсом Національного банку України на момент отримання коштів», - пояснили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2013 року до України надійшло 1,001 млрд дол., а за межі України переказано 183 млн. дол. США (в еквіваленті), за допомогою внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів.

Усього на 1 квітня на території України здійснювали діяльність з переказу коштів дев'ять внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами України, з яких п'ять систем запроваджено банками і чотири системи - небанківськими установами. Також на території України функціонували 22 міжнародні системи переказу коштів між фізичними особами без відкриття рахунків, створені нерезидентами. Учасниками таких систем є понад 150 банків України, компанія «Українська фінансова група» і національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта».

Вимогам нормативних документів Нацбанку про діяльність платіжних систем відповідають документи 23 міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами.

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