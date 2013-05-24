Арбузов: уряд не може остаточно сформувати програму діяльності

Кабінет міністрів України не може остаточно сформувати програму своєї діяльності до кінця 2013 року через непросту економічну ситуацію в країні та світі, проте в своїй діяльності уряд спирається на прийняту раніше Програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

«Програма (діяльності уряду – УНІАН) існує, але ситуація в тому, що ви знаєте, який стан економіки в країні й у світі. Зараз йде криза. При цьому достатня кількість прибуткових статей доводиться саме на другий-третій квартали», - сказав Арбузов.

Разом із тим, він зазначив, що програма зараз у роботі. «Програма пишеться. Але є програма активізації економіки, яка є на сайті. Ми виходимо поки з цієї програми. Проте найближчим часом буде підготовлена програма діяльності уряду, яку представимо на розгляд», - підкреслив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки сумарною вартістю приблизно 380 млрд грн.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; покращення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура та зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

У березні Кабмін оприлюднив Програму активізації розвитку економіки, закріпивши її в постанові №187. Основними завданнями державної політики на 2013-2014 роки визначені: підтримка оптимального рівня інфляції, який не заважатиме економічному розвитку країни; стимулювання інвестицій у національній валюті; баланс державних фінансів згідно з реальними можливостями економіки; забезпечення фінансової стабільності; детінізація економіки; зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва, зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність; стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; формування державного банку з метою стимулювання та підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації інвестиційних та інноваційних проектів залучення довгострокових зовнішніх інвестицій у національну економіку; стимулювання інвестиційної активності суб'єктів малого підприємництва. Крім того, особливу увагу буде приділено питанням модернізації та технічного переоснащення.

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки становитиме 2,5-3,4% у 2013 році й 3-4% у 2014 році.

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