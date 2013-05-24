Капітальні інвестиції в Україні зросли на 3%

В Україні за підсумками першого кварталу 2013 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 51,944 млрд грн, що на 3% більше показника першого кварталу 2012 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року найбільше зростання капінвестицій зафіксовано в Миколаївській області – на 242,2%, до 1,925 млрд грн, Одеській області — на 158,2%, до 3,841 млрд грн і в Автономній республіці Крим — на 97,2%, до 6,943 млрд грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільшу суму було направлено у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 50,310 млрд грн, із них на капремонт - 2,277 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств і організацій — 28,656 млрд грн, або 55,2% загального обсягу інвестицій, кредити банків та інші позики — 13,008 млрд грн, або 25%.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше за показник 2011 року.

За підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259,932 млрд грн, що на 22,4% більше за показник 2010 року.