"ПриватБанк" в 2013 році має намір наростити прибуток до 2 млрд грн

«ПриватБанк» не переглядав плани на поточний рік у зв'язку з падінням ВВП у першому кварталі і має намір отримати близько 2 млрд грн прибутку в межах всієї міжнародної банківської групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет під час презентації нових продуктів банку.

За словами банкіра, найбільший показник прибутку в межах групи за підсумками цього року очікується в Україні - на рівні 1,5-1,6 млрд грн. Щодо іноземних підрозділів голова правління банку повідомив, що російський і грузинський ринки також є перспективними, і банк вкладає досить багато коштів для розвитку інфраструктури на цих ринках і залучення клієнтів, передусім, роздрібних. Водночас цьогоріч банк не планує поповнювати статутні капітали дочірніх банків і виходити на нові ринки.

Щодо підрозділу банку на Кіпрі Дубілет повідомив, що незважаючи на ситуацію в республіці, у плани банку не входить закриття цього підрозділу. «Ми отримали там статус іноземного банку і продовжуємо працювати», - уточнив голова правління.

Щодо намірів з придбання кредитних портфелів інших банків, банкір повідомив, що в частині купівлі «поганих» портфелів великих угод не буде, водночас придбання «хороших» портфелів взагалі не цікаве банку. «Купівля кредитного портфеля не дає відносин з клієнтом, а для нас дуже важливі відносини, а не лише платність», - прокоментував він.

За словами голови правління, намірів щодо купівлі інших банків наразі також немає, але водночас він не виключає такої можливості, за наявності на ринку пропозицій «за хорошою ціною».

На запитання про плани банку щодо виходу на ринки капіталу і розміщення облігацій банкір повідомив, що таких розміщень не буде, поки не зміниться ситуація на ринку, і останнє розміщення було проведено з метою підвищення ліквідності на ринку. «У нас є на ринку облігації. Коли облігацій стає критично мало, ціна не падає, а зростає, тому що облігації втрачають ліквідність, і ми потрапили в становище, коли треба було додати ліквідності цьому ринкові», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, «ПриватБанк», планує в 2013 році наростити прибуток до 2 млрд грн, наростити активи на 10-15%, відкрити понад 200 нових відділень в Україні і більше 50 - за кордоном.

Прибуток найбільшого за розміром активів банку України «Приватбанку» за підсумками 2012 року становив понад 1,5 млрд грн, що на 5% більше, ніж банк заробив у 2011 році (1,43 млрд грн), йдеться у повідомленні банку.

У першому кварталі 2013 року банк наростив прибуток в 2,3 разу порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 624,23 млн грн.